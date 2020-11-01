تركيا تلاحق عشرات المغردين بعد زلزال إزمير

المواطن _ متابعة

تُلاحق الأجهزة الأمنية في تركيا، عشرات المواطنين الأتراك بسبب تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بزلزال إزمير، خاصة بعدما وصفها مسؤولون في نظام أردوغان بالمسيئة.

قبضة الأجهزة الأمنية في تركيا تتزايد

حسب وسائل إعلام محلية تركية، قالت إنّه تم اعتقال 6 أشخاص “نشروا ضغائن وكراهية” فيما يتعلق بزلزال إزمير، كما يتم ملاحقة 25 شخصًا بسبب تغريداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول زلزال إزمير.

كما أنّ نائب وزير الداخلية كتب عبر تويتر أنّ “من يواصلون نشر ضغائنهم وكراهيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم ضبطهم، وحدات المديرية العامة للأمن رصدت 37 تدوينة، وتم اتخاذ إجراءات بحق 25 شخصًا، وهناك 6 أشخاص رهن الاعتقال”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة شرطة غازي عنتاب “اعتقال شخص نشر مقطع فيديو سلبيًا” عبر “تويتر” حول الزلزال الذي وقع في إزمير.

عدد ضحايا زلزال أزمير

وكانت تركيا أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير إلى 51 شخصًا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وقال نائب الرئيس التركي ـ وفقًا لقناة (روسيا اليوم) ـ إن طواقم الإنقاذ ما تزال تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال؛ ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

وما زالت فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في تسعة مبانٍ في مدينة “إزمير” للبحث عن المزيد من المفقودين في أعقاب الهزة الأرضية القوية، وبلغت شدة الزلزال الذي وقع مساء أمس الأول 9ر6 درجة على مقياس ريختر وفقًا لما أعلنه معهد “قنديلي” لدراسات الزلازل الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقرًا له.

شارك الخبر