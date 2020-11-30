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تركي آل الشيخ يعلن قرب إطلاق مؤسسة خيرية تحمل اسمه

تركي آل الشيخ يعلن قرب إطلاق مؤسسة خيرية تحمل اسمه

2020/11/30
الساعة 9:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تركي آل الشيخ يعلن قرب إطلاق مؤسسة خيرية تحمل اسمه
المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، عن قرب إطلاق مؤسسة خيرية تحمل اسمه.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” بصور لشعار الجمعية التي حملت اسم “تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ” متبوعة بعبارة مؤسسة خيرية، وعلق عليها بقوله: قريباً.

ولقيت فكرة إنشاء المؤسسة الخيرية تأييد المتابعين وأثنوا عليها داعين لآل الشيخ بالتوفيق والسداد.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه وصل أول أمس السبت إلى العاصمة الرياض قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج.


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    ‎تعليق واحد

    1. عمر محمد

      قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

      أسأل الله أن يتقبل منه ويجعلها خالصة لوجه الله

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