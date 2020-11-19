تريساكو يوضح مصير حكم الـVAR بلقاء الشباب والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحُكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مصير الحكم ممدوح الشهدان حكم تقنية الفيديو في مباراة النصر والشباب الأخيرة، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيرناندو تريساكو يكشف مصير ممدوح الشهدان

وتحدث تريساكو خلال المؤتمر الصحفي اليوم للجنة قائلًا: ” ممدوح الشهدان حكم تقنية الفيديو في لقاء الشباب والنصر، لن يُدير أي مباراة أخرى حتى يُصبح جاهزًا بشكل كامل”.

فيديو يكشف المحادثة بين الحنفوش والشهدان

وفي وقت سابق، كشف السويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن المحادثة التي دارت بين حكم مباراة النصر والشباب، شكري الحنفوش مع حكم تقنية الفيديو ممدوح الشهدان، وذلك بسبب هدف الشباب الأول في العالمي الذي أثار جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

ونشرت صحيفة “الرياضية” فيديو من اجتماع لجنة الحكام الذي أُقيم اليوم الخميس، وخلالها دار حديث بين الحنفوش والشهدان حول صحة هدف الشباب الأول في شباك أصفر العاصمة، وظهر خلال الحديث التردد الواضح من حكم تقنية الفيديو الذي ورط الحنفوش، بعدم اتخاذ القرار المناسب في اللعبة.

وانتقد نافارو حكم الفيديو كونه لم يقم بتنفيذ القرار السليم، وهو استدعاء الحنفوش لرؤية الهدف في تقنية الفيديو، قبل اتخاذه للقرار النهائي. وسجل لنادي الشباب في هذه المباراة كل من أحمد شراحيلي وإيفر بانيغا، بينما سجل لأصفر العاصمة اللاعب أيمن سالم.

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