تسجيل 10945 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

المواطن - متابعة

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 10945 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و124 وفاة، 4143 حالة شفاء.

وأوضح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في أوكرانيا وصلت إلى 635.689 إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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