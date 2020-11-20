تسريب مواصفات حاسب هواوي MateStation B515 ثماني النواة

المواطن - متابعة

تناقلت بعض التقارير معلومات وصورًا مسربة عن حاسب مكتبي من إنتاج شركة هواوي الصينية، باسم MateStation B515 الذي سيزود بمعالجات ثمانية النوى من نوع Kunpeng 920 التي تنتجها هواوي، ما يضمن استقلالية الشركة في الإنتاج في حال فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات إضافية.

وسيضمن الأداء الممتاز والتعامل السريع مع البيانات لهذا الجهاز ذواكر وصول عشوائي من نوع DDR4-2400 بحجم 64 جيجا بايت، كما ستوفر اللوحة الأم فيه إمكانية تركيب 6 محركات أقراص تخزين داخلية من نوع SATA 3.0، وقرصين من نوع M.2 SSD.

وحصل حاسب هواوي على معالج رسوميات من نوع AMD R7 Radeon 430، و4 منافذ من نوع USB 3.0، و4 منافذ USB 2.0، ومنفذي NIC للاتصال بشبكات Ethernet، وسيدعم شاشة بمقاس 23.8 بوصة بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، مثبتة على محور متحرك يجعلها تميل بزاوية 187 درجة.

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