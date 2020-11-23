المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو تشكيلة الهلال ضد النصر، وذلك استعدادًا لخوض ديربي الرياض بين الفريقين في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الهلال ضد النصر

وجاءت تشكيلة الهلال مكونة من: ” حبيب الوطيان في حراسة المرمى، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، لوسيانو فيتو، جيوفنكو، جوميز”.

أما التشكيلة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “عبدالله الجدعاني، عبدالله عطيف، عمر خربين، محمد جحفلي، فواز الطريس، صالح الشهري، أمير كردي، هتان باهبري، محمد كنو”.

سبب غياب المعيوف عن الهلال ضد النصر

وتأكد غياب الحارس عبدالله المعيوف عن ديربي الهلال والنصر المقرر إقامته اليوم الاثنين، بالجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد إصابته بإصابة عضلية في تدريبات الهلال يوم 14 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، عانى الفريق الكروي الأول بـ النصر مؤخرًا من كثرة إصابات لاعبيه بفيروس كورونا، كان أبرزهم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع البرازيلي مايكون ومواطنه بيتروس واللاعب خالد الغنام إضافة للأرجنتيني جونزالو مارتينيز.

وبعد أن أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعميم للأندية التي تعاني من غياب لاعبيها بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أنه من المسموح عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات مع الفريق بعد 10 أيام من تاريخ ظهور العينة الإيجابية لـ فيروس كورونا.

وحول هذا الأمر، سلط الإعلامي الرياضي صالح الحناكي الضوء اليوم الاثنين على بروتوكول اتحاد القدم الخاص بالسماح بعودة اللاعب بعد عزله لمدة 10 أيام من تاريخ ثبوت إصابته بـ كورونا.

وقال الحناكي مغردًا: “”بعد إعلان اتحاد الكرة المفاجئ بتعديل أنظمة البروتوكول الخاص بكورونا، انعكست المعادلة، فـ النصر سيكتمل بجميع لاعبيه، والهلال سيفقد عنصرين مؤثرين سالم الدوسري وعبدالله المعيوف”.

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