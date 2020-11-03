تشيك: أريد العودة للعب من جديد ومستعد لحماية عرين تشيلسي في أي وقت

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يصر أسطورة تشيلسي وحارس مرماه، بيتر تشيك، على استعداده للعب مرة أخرى كرة القدم، بعدما وضعه المدير الفني للنادي الإنجليزي في قائمة النادي المكونة من 25 لاعبًا من أجل خوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، على الرغم من اعتزاله المباراة في عام 2019، كان وضع تشيك، المستشار الفني للنادي الآن في قائمة الفريق لخوض منافسات الموسم صادم كحارس مرمى طارئ الشهر الماضي، حيث عانى البلوز من أزمة في هذا المركز قبل التعاقد مع الحارس الحالي إدوارد ميندي.

لامبارد يلجأ لتشيك:

ولم يستطع الحارس الإسباني، كيبا اريزابالاغا، والذي أتى لتشيلسي في صفقة تقدر بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، في الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي، حين أن ويلي كاباليرو لم ينل ثقة لامبارد الكاملة أيضًا، مما أجبر لامبارد على تسمية اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، وعلى الرغم من إصراره على أن إدراج تشيك لم يكن قرارًا رومانسيًّا بل من أجل مصلحة الفريق.

تشيك يريد صنع التاريخ:

وقد أكد تشيك للجماهير أنه لا يزال لديه الشغف للعب على أعلى مستوى ويشعر بأنه لائق ومستعد للعب إذا تم استدعاؤه.

وقال تشيك: “أعلم أنني مستعد بنسبة 100 في المائة للمساعدة إذا لزم الأمر”. “أنا لائق، ومع شهرين من التدريب، رأيت أنني أمتلك نفس الجودة”.

وسيصبح تشيك واحدًا من أعظم حراس المرمى في تاريخ النادي بعد أن لعب 494 مباراة للنادي وساعد البلوز في الفوز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكان تشيك انتقل إلى أرسنال في عام 2015 بعد أن رحل عن تشيلسي، قبل أن يعود إلى ستامفورد بريدج كمستشار تقني وأداء، ويشرف على المباريات والدورات التدريبية، لكن على الرغم من قضاء أكثر من عام بعيدًا عن الملعب، إلا أنه يستطيع اللعب من جديد.

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