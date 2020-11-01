تصريحات نور الدين بن زكري المثيرة تطال الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

واصل المدرب الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني لنادي ضمك، هوايته المفضلة بإطلاق التصريحات المثيرة، وذلك عقب خسارة ضمك من الهلال بثنائية نظيفة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ابن زكري أثار الجدل، عقب مباراة الهلال وضمك أمس السبت منتقدًا التحكيم حيث قال: ““لا بد وأن يتطور التحكيم السعودي، وهناك أشياء كثيرة يجب أن تتطور”.

وأضاف ابن زكري: ““الظروف لم تساعدنا، وكان من الممكن إحراز 3 أهداف في بداية المباراة، وفريقي لعب في أجواء غير مناسبة، وتحت غضب شديد”.

ليست المرة الأولى من نور الدين بن زكري

ولا تعد تصريحات ابن زكري حول هذه النوعية هي المرة الأولى، حيث سبق له وأن استفز نادي النصر وجماهيره، عقب مباراة بين النصر وضمك في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.

وعند سؤاله حول رغبته بتدريب الهلال أو النصر رد نور الدين بن زكري عبر حسابه في الإنستجرام: “لكل مقام مقال”.

وكان نور الدين بن زكري دخل في صدام مع جماهير النصر، وذلك بعدما أكد عقب مباراة النصر وضمك بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أن النصر لا يفوز إلا بركلات الجزاء وبمساعدة الحكام.

أحداث مباراة الهلال وضمك

وانتهت مباراة الهلال وضمك بفوز الزعيم بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، حيث تمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز من إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة السابعة عشرة، بعد تمريرة متقنة من زميله البيروفي أندري كاريلو.

وخلال الشوط الأول قاتل الزعيم، وذلك من إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه وذلك لإضافة الهدف الثاني، حتى نجح الفرنسي جوميز في التهديف من جديد وإضافة الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الستين، بعد تمريرة رائعة من اللاعب محمد البريك. ولم تتغير النتيجة حتى نجح أزرق العاصمة، في الفوز بهدفين نظيفين، ليصل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني في الدوري، ومتقاسمًا الصدارة مع فريق الفتح.

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