تصوير جوي رائع يوثق جريان سيول ينبع

المواطن - الرياض

وثقت عدة مقاطع فيديو جريان سيول ينبع، اليوم الجمعة، إثر أمطار الخير والبركة التي هطلت على مساحات واسعة من البلاد.

سيول شمال #ينبع اليوم تصرير مروان السلمي 💐 pic.twitter.com/ePv1fNWeEe — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 20, 2020

ونشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند مقطع فيديو تم تصويره من الجو يظهر جريان السيول في ينبع.

سيول وادي البحيرة شمال#ينبع الآن 02:00

من تصويري💐 pic.twitter.com/M1ussAxSGw — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 20, 2020

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم تضمنت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول، تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

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