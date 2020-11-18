تطور جديد قد يمنع النصر من ضم لوكاس فيريسيمو

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي النصر، خلال الفترة الأخيرة إعجابه بقدرات المدافع البرازيلي لوكاس فيريسيمو مدافع نادي سانتوس البرازيلي، حيث سعى لضمه لتدعيم صفوفه الدفاعية.

ولكن ذكرت صحيفة A Bola البرتغالية أن إدارة النادي البرازيلي حدث انقسام في صفوفها حول انتقال فيريسيمو للنصر من عدمه خاصة أن بنفيكا البرتغالي ينافس العالمي لضم اللاعب البرازيلي.

عرض بنفيكا لضم البرازيلي لوكاس فيريسيمو

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن بنفيكا قدم 6 ملايين ونصف المليون يورو كعرض لنادي سانتوس لضم اللاعب فيريسيمو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتم تأجيل حسم رحيل لوكاس فيريسيمو سواء إلى النصر أو بنفيكا وذلك إلى ديسمبر المقبل، بسبب الانتخابات التي تُجرى في سانتوس حاليًا.

تعليق رئيس النصر بعد تدشين ملعب “مرسول بارك”

وفي سياق آخر، أعرب رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، عن سعادته بتجربة ملعب العالمي الجديد مرسول بارك، مؤكدًا أنه سيكون معلمًا رياضيًّا فريدًا من نوعه.

وقال السويكت خلال حفل تدشين “مرسول بارك” : “طموحنا في هذا الملعب أن نخلق تجربة لا تنسى لكل شرائح المجتمع بمختلف مكوناته الأب والأم والطفل والطفلة والشاب والفتاة.. تجربة مليئة بالفرح والحماسة والذكريات الجميلة والمشاعر الجياشة”.

وتابع: “هذه الشراكة بين النصر والوسائل هي تفعيل وتحقيق لرؤية 2030 رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات بالاستفادة من الأصول الحكومية، ما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها”.

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