تعرف على أهم أنشطة برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين اليوم

المواطن - الرياض

أعلن برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين عن أهم الأنشطة ليوم الخميس 19 نوفمبر 2020م، موضحا أن الحضور متاح لمن لديه تسجيل مسبق:

وجاءت أهم الأنشطة كالتالي:

– اجتماع بعنوان “تمهيد الطريق لما بعد كورونا: تمكين المرأة في الاقتصاد”، تتحدث خلاله سلمى الرشيد شيربا مجموعة تواصل المرأة، من الساعة 11:15 صباحًا، إلى الساعة 11:45 صباحًا.

– تشكيل آفاق جديدة يتحدث خلالها د. عبدالله الغامدي رئيس سدايا، يبدأ اللقاء الساعة 12:15 إلى 12:45 مساء.

– الاستثمار الدولي الذكي، ويتحدث خلالها ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ويبدأ اللقاء الساعة 1:30 مساء، ويستمر إلى 2:00 مساء.

– محاضرة “العولمة ودور التنظيم المتعدد الأطراف، يتحدث خلاله يوسف البنيان، رئيس مجموعة تواصل الأعمال، يبدأ اللقاء الساعة 2:15 مساء، ويستمر إلى 2:45 مساء.

– محاضرة “البصيرة: علم الملاحة للانتقال الحرج، يتحدث خلالها د. أنس الفارس، رئيس مجموعة تواصل العلوم، يبدأ اللقاء الساعة 3:00 مساء، ويستمر إلى 3:30 مساء.

– لقاء بعنوان “فرص الشباب لخلق مستقبل أفضل، يتحدث خلاله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والدكتورة إيناس سليمان العيسى، من جامعة الأميرة نورة، والأمير فهد بن منصور رئيس تحالف رواد الأعمال الشباب، مها المطلق من جامعة الأميرة نورة، الأستاذ عثمان المعمر رئيس مجموعة تواصل الشباب، الأستاذة أنا أفرانو رئيس الوفد الإيطالي لمجموعة تواصل الشباب، الأستاذة لورن باور رئيس الوفد الأمريكي لمجموعة تواصل الشباب، يبدأ الاجتماع الساعة 3:30 مساء ، وينتهي الساعة 4:30 مساء.

– وأخيرًا محاضرة بعنوان “تمكين الأشخاص عن طريق الرياضة”، يتحدث خلالها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ويبدأ الاجتماع الساعة 5:30 مساء، وينتهي 6:00 مساء.

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