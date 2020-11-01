تعرف على مجالات وأهداف مسابقة منصة مدرستي

المواطن - الرياض

استقبلت المدارس على مستوى المملكة أكثر من 190 ألف مشاركة ضمن مسابقة منصة مدرستي، نُشر منها 41 ألف مشاركة على مستوى المملكة، حيث تُتاح المشاركة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبمنسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين؛ وفق المجالات الثلاثة المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يُرشح منها في حساب المدرسة في تويتر.

أفضل النماذج

ويتولى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، ليتم البدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.

هذا وتواصل وزارة التعليم استقبال المشاركات في مسابقة مدرستي ([email protected]) من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومنسوبي التعليم، ومختلف شرائح المجتمع.

واشتملت المشاركات منذ انطلاق المسابقة على قصص إنسانية، ومبادرات تعزز جهود المعلمين في إيصال رسالتهم وتذليل الصعوبات، وخلق بيئة تعليمية جاذبة، إضافة إلى مشاركات تعبر عن شغف التعليم، وحب المهنة، وخلق بيئة تعليمية تفاعلية من المنزل، كما تنوعت المشاركات المقدمة بين تحقيقات صحفية ومقاطع فيديو وموشن جرافيك وإنفوجرفيك ومقاطع مسموعة ومستند عرض تشعبي.

أهداف المسابقة

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة التعلُم، وتعزيز التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الأسرة، وأولياء الأمور، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

موشن جرافيك | تشــارك المعلمــة احلام محسن القرني من مدرســة متوسطة وثــانوية الفائجــة

بـ #تعليــم_القنفــذة

في #مسابقة_مدرستي بموشن جرافيك

بعنوان :

" القيم الإيجـابية للتعليم #عن_بعد” مجال الإعلام والتثقيف #وزارة_التعليم@moe_madrasati

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⏬⏬ pic.twitter.com/GiwEm7PyaU — إدارة تعليم القنفذة (@MOE_QNF) November 1, 2020

مجالات المسابقة

وتضم مسارات المسابقة (مجال التعليم)، من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، و (مجال الإعلام والتثقيف) بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، و(مجال التدريب) بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

#مسابقة_مدرستي⁩ | الطالبة سدن الحربي من الابتدائية الأولى بالطراق بمكتب التعليم في #عيون_الجواء تتحدث عن دور أولياء الأمور في تعزيز فاعلية التعلم عن بعد .

⁧#تعليم_القصيم pic.twitter.com/mea3mP4Suc — إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) November 1, 2020

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