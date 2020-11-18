تعليق الفراج المثير بعد انتقال ملعب الجامعة من الهلال لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أطلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج تعليقًا مثيرًا وذلك بسبب حالة الجدال بين جمهوري الهلال والنصر، عقب انتقال حقوق استئجار ملعب جامعة الملك سعود من الأزرق إلى الأصفر مؤخرًا.

وكان نادي النصر فاز بحق استئجار ملعب الجامعة لمدة 10 سنوات من شركة الوسائل السعودية، بعد نهاية عقد استئجار الهلال للملعب مؤخرًا.

وليد الفراج ينتقد الجدال بين الجمهورين:

وغرد الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء قائلًا: “إن التعامل مع حق استخدام ملعب من نادي إلى نادي وكأنه حصاد عراك أو خصام هو أمر غير احترافي، وليس مناسبًا تجييش العواطف من أي طرف للتقليل أو التهكم على الطرف الآخر، مبروك للمستخدم الجديد، والأمر لا يستحق كل هذا التسخين، مشهد واضح في أن البعض لا يستطيع التعايش مع رياضة محترفة مقبلة”.

إعادة نشر فيديو ملعب النصر الجديد:

وفي وقت سابق، نشرت مؤسسة “مرسول بارك” مقطع الفيديو الذي حُذف عن ملعب نادي النصر الجديد وهو ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وذلك بعد أن نجح العالمي في استئجاره لمدة 10 سنوات مقبلة من شركة الوسائل السعودية.

ووجهت المؤسسة رسالة لـ جماهير العالمي عبر حسابها في “تويتر”: “جماهير العالمي، اللي ما شاف الفيديو، يرجع يشوفه”.

وكان حذف التغريدة التي كان بها مقطع الفيديو عن ملعب العالمي الجديد أثار الجدل بين جماهير العالمي، حيث شهد مقطع الفيديو قبل حذفه مشاهدة وصلت إلى 4 ملايين مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة، ثم حُذف من جديد.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل علّق على الأمر قائلًا بأن الشركة المسؤولة لم تحذف التغريدة ومقطع الفيديو، ولكن الحذف جاء من تويتر فتم إرسال رسالة كشكوى للموقع لحل الأزمة.

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