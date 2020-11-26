تعليق الملحم المثير بعد تعيين مارتشينياك لـ نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

أبدى الناقد الرياضي والإعلامي عادل الملحم رأيه حول تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة نهائي كأس الملك بعد غد السبت، بين فريقي الهلال والنصر.

ونشر الملحم صورة للحكمين التركي جونيت تشاكر والأرجنتيني نيستور بيتانا قائلًا في تغريدة: ” هذان الحكمان أدارا عدة مباريات فاتفق الجميع على أدائهما المتميز ومثلهما الكثير، فماذا عن البولندي مارتشينياك؟، هل نذكركم ما حصل في اللقاءات التي أدارها البولندي؟، الموعد محدد منذ وقت طويل، إذا خبص يطلع أحدهم ويقول مشكلتنا كانت مع الوقت !”.

أهم المباريات التي أدارها حكم نهائي كأس الملك

وسبق للحكم البولندي مارتشينياك أن أدار مباراتي “الأرجنتين وآيسلندا” و “وألمانيا ضد السويد” في مونديال 2018 الذي أُقيم في روسيا.

كما سبق له وأن أدار مباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي، ولا يعد غريبًا على المباريات في السعودية.

مارتشينياك ليس غريبًا على الكرة السعودية

وأدار حكم نهائي كأس الملك 2020، مباراة بين النصر والفيصلي بموسم 2018/2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، كما أدار مباراة لـ النصر ضد الأهلي في موسم 2015/2016 وانتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدفين، وأدار مباراة لـ الاتفاق ضد الهلال بموسم 2016/2017 وانتهت بخسارة الهلال بثنائية لهدف.

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