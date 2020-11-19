تعليق بغلف الناري على رد الفراج بسبب ملعب مرسول بارك

المواطن - محمد سمعه

رد عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر على تعليق وليد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بشأن استحواذ النصر على ملعب “مرسول بارك” مؤخرًا وتغيير اسمه من ملعب جامعة الملك سعود واستئجاره لمدة عشر سنوات.

خرابه

هل يعني ذلك ان النصر كان يلعب في الدره والملز ..لن اذكر مسميات الملعبين لإنهما اسمى واكرم من أن يمثل لها بكلمه خرابه

الآن هل سوف تطالب أن يحفز أهله وعائلته بما ذكرت ؟

اتفق انه يجب ان لا يسخر احد فقد يكون رب الأسرة لا يملك المال.

أمثل هذا الكلام والتشبيه يقال في الإعلام ؟ pic.twitter.com/oXiyhVuj4e — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) November 19, 2020

ونشر بغلف فيديو للإعلامي وليد الفراج وهو يتحدث عن ملعب جامعة الملك سعود الذي استحوذ عليه النصر في فترة قديمة.

وعلق بغلف على رأي الفراج قائلًا: ” خرابة ! ، هل يعني ذلك أن النصر كان يلعب في الدرة والملز، لن أذكر مسميات الملعبين، لأنهما أسمى وأكرم من أن يُمثل لها بكلمة خرابة، الآن هل سوف تطالب أن يحفز أهله وعائلته بما ذكرت، أتفق أنه لا يجب أن يسخر أحد فقد يكون رب الأسرة لا يملك المال، هذا الكلام يُقال في إعلامنا “.

كواليس حذف المقطع الترويجي لـ ملعب “مرسول بارك”

وفي وقت سابق، خرج محمد الخريجي، رئيس شركة الوسائل السعودية، عن صمته، كاشفًا كواليس حذف مقطع الفيديو الترويجي الخاص بـ ملعب النصر الجديد.

وتحدث الخريجي لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: “حذف الفيديو كان بسبب خطأ وتم إعادة نشر الفيديو مرة أخرى”.

وأضاف رئيس شركة الوسائل: “لم نتلقَّ أي اتصال لحذف الفيديو الترويجي الخاص بالملعب من حسابنا في تويتر وكل ما دار عن الأمر، مجرد شائعات”.

وتابع الخريجي: “سيكون هناك مطاعم فاخرة في مرسول بارك وسنعزز تجربة حضور التمارين اليومية لفريق النصر”.

حقيقة دفع النصر لأموال للتواجد على الملعب

وواصل الخريجي حديثه قائلًا: “العالمي لم يدفع أي مبلغ لإقامة مبارياته وتدريباته في ملعب مرسول بارك، وأصفر العاصمة فريق جماهيري ويستحق أن ندفع له أموالًا حتى يُقيم مبارياته على أرضية الملعب”.

شارك الخبر