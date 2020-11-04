تعليق وليد بن بدر المثير بعد اجتماع لجنة الحكام اليوم

وفي سياق آخر، أشاد مانويل نافارو بالمستويات التي قدمها الحكام خلال الجولات الثلاث الماضية من دوري المحترفين، كما طالبهم ببذل المزيد من الجهد، وذلك لتقديم الصورة الحقيقية للحكم السعودي، مشيرًا إلى أن تطوير مستوى الحكم السعودي وتصحيح الأمور بشكل دائم أمر أساسي لتطوير منظومة التحكيم.

وأكد مانويل نافارو على أن الأخطاء التحكيمية جزء رئيسي من لعبة كرة القدم، مشيرًا إلى أن هدف لجنة الحكام، هو مواجهة الأخطاء بشفافية عالية، والعمل على تجنبها.

وأشار نافارو إلى أن لجنة الحكام، تعمل بشكل متواصل مع كافة الأندية، وذلك لاستماع ملاحظاتهم بشكل دوري، وتبادل وجهات النظر حول ما يخص كرة القدم.