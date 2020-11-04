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تعليق وليد بن بدر المثير بعد اجتماع لجنة الحكام اليوم
عُقد برئاسة مدير دائرة التحكيم ناڤارو

تعليق وليد بن بدر المثير بعد اجتماع لجنة الحكام اليوم

2020/11/04
الساعة 11:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعليق وليد بن بدر المثير بعد اجتماع لجنة الحكام اليوم الأمير وليد بن بدر
المواطن - محمد سمعه
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1 تعليق عضو شرف النصر على اجتماع لجنة الحكام:
2 إشادة بمستوى الحكام في أول 3 جولات:

علّق الأمير وليد بن بدر، عضو شرف نادي النصر، على اجتماع لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أُقيم اليوم الأربعاء وشهد حضور 47 حكمًا.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من القرارات والحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق عضو شرف النصر على اجتماع لجنة الحكام:

وعلّق وليد بن بدر قائلًا: “الفشل الذريع، الفشل الذريع سـيكون حتمًا مرافقًا لأي منظومة، تغض النظر عن مشاكلها الداخلية، نعم الفشل الذريع ستجدونه ملازما لكل مسؤول، تتحكّم به أدواته الفاشـلة بالقرارات، وللعلم، الفشل الذريع سـتجدونه بالاختباء داخل، اجتماع يتطرق لأكبر مشاكله بخجل”.

إشادة بمستوى الحكام في أول 3 جولات:

وفي سياق آخر، أشاد مانويل نافارو بالمستويات التي قدمها الحكام خلال الجولات الثلاث الماضية من دوري المحترفين، كما طالبهم ببذل المزيد من الجهد، وذلك لتقديم الصورة الحقيقية للحكم السعودي، مشيرًا إلى أن تطوير مستوى الحكم السعودي وتصحيح الأمور بشكل دائم أمر أساسي لتطوير منظومة التحكيم.

وأكد مانويل نافارو على أن الأخطاء التحكيمية جزء رئيسي من لعبة كرة القدم، مشيرًا إلى أن هدف لجنة الحكام، هو مواجهة الأخطاء بشفافية عالية، والعمل على تجنبها.

وأشار نافارو إلى أن لجنة الحكام، تعمل بشكل متواصل مع كافة الأندية، وذلك لاستماع ملاحظاتهم بشكل دوري، وتبادل وجهات النظر حول ما يخص كرة القدم.

 


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