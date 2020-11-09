تغريدة تنتقد الهلال وتُهاجم التحكيم

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي فلاح القحطاني الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية بالأرقام، نتائج نادي الهلال في آخر ست سنوات، منتقدًا أداء الحكام المحليين مع الفريق العاصمي، ومضيفًا بأن الأزرق لا يعرف الفوز إلا في وجود الحكم المحلي.

من 2014 الى 2020 (6 سنوات)

الهلال خسر 20 مباراة

18 مباراة منها بالحكم الأجنبي (54) نقطة

2 اثنتين فقط بالحكم المحلي (6) نقاط

وتعادل 36 مباراة

25 مباراة بالاجنبي (50) نقطة

11 فقط بالمحلي (22) نقطة

خلال 6 سنوات خسر الهلال مع الاجنبي 104 نقاط

ومع المحلي 28 نقطة فقط

لغة الأرقام تحرجهم pic.twitter.com/zP4Pkri8xa — فلاح القحطاني (@falahsport) November 9, 2020

نتائج الهلال مع الحكمين الأجنبي والمحلي خلال 6 سنوات

ونشر فلاح القحطاني مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين قائلًا: من 2014 إلى 2020 وخلال ست سنوات، الأزرق خسر 20 مباراة، منها 18 مباراة بالحكم الأجنبي أي خسارة 54 نقطة ومباراتين فقط بالحكم المحلي أي 6 نقاط، وتعادل 36 مباراة ، 25 منها مع الحكم الأجنبي أي نال 50 نقطة، بينما تعادل في 11 مباراة مع الحكم المحلي”.

وأضاف فلاح القحطاني: “خلال 6 سنوات خسر الأزرق مع الحكم الأجنبي 104 نقطة، ومع المحلي 28 نقطة، لغة الأرقام تحرجهم”.

الزعيم في صدارة الدوري

يذكر أن الزعيم يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق، لم يُخفِ نادي الهلال رغبته، في الفترة الماضية، بالتعاقد مع المهاجم عبدالله الحمدان، لاعب نادي الشباب؛ وذلك لتدعيم صفوفه الهجومية.

وبعد أزمة غرفة خلع الملابس، التي دارت بين السوري عمر خربين والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، فإن خربين بات قريبًا من مغادرة الهلال، والحمدان سيكون بديله.

وطالب لوشيسكو برحيل خربين، كونه لم يعتمد عليه في المباريات الماضية للفريق الكروي الأول بـ الهلال.

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