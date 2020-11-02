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تغريم عمر السومة 20 ألف ريال
بقرار من لجنة الانضباط

تغريم عمر السومة 20 ألف ريال

2020/11/02
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تغريم عمر السومة 20 ألف ريال عمر السومة لاعب الأهلي
المواطن - محمد سمعه
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1 سبب تغريم السومة 20 ألف ريال
2 عمر السومة يكشف سبب خسارة الأهلي من الاتحاد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا اليوم بتغريم اللاعب السوري عمر السومة نجم الأهلي 20 ألف ريال.

سبب تغريم السومة 20 ألف ريال

وجاء قرار لجنة الانضباط، وذلك بسبب غياب السومة عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة النصر يوم الثلاثاء الماضي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي سياق آخر، كشف النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، السبب الرئيسي وراء خسارة الراقي ضد نادي الاتحاد أول أمس السبت في الجولة الـ3 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

عمر السومة يكشف سبب خسارة الأهلي من الاتحاد

وتحدث السومة بعد المباراة في تصريحات تلفزيونية مؤكدًا أن الراقي عانى من الإرهاق ولم يحصل على الراحة الكافية بعد مباراة النصر يوم الثلاثاء الماضي في نصف نهائي كأس الملك، مضيفًا أن الراقي لم يتدرب بالشكل الجيد لمواجهة الاتحاد.

وأضاف السومة أن الدوري لا يزال في بدايته، مضيفًا أن الأهلي سيعود للانتصارات بالفترة المقبلة.

وأشار السومة إلى أن سوء الحظ واجه الأهلي ضد الاتحاد في الديربي.


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