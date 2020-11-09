تفاصيل أزمة أنيس البدري مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر اللاعب التونسي أنيس البدري الرحيل عن نادي الاتحاد بالفترة الأخيرة، وذلك بسبب عدم تأقلمه مع العميد منذ الانضمام له في يناير الماضي.

واتجه البدري لتوجيه طلب للاتحاد الدولي لكرة القدم بفسخ عقده مع نادي الاتحاد، موضحًا بأن السبب هو عدم التزام النادي معه بسداد كامل المستحقات المالية له وفقًا للتقارير الصحافية.

وإذا غادر البدري نادي الاتحاد بشكل رسمي فسوف يذهب للانضمام لصفوف نادي الترجي الرياضي التونسي.

البدري أعلن الرحيل بشكل غير مباشر

وفي وقت سابق، قام البدري بحذف اسم نادي الاتحاد من الـBIO الخاص بحسابه في الإنستجرام واكتفى فقط بترك صفته أنه لاعب في المنتخب التونسي ليكون مؤشرًا كبيرًا على اقترابه من مغادرة نادي الاتحاد.

وكان اسم البدري ارتبط بالانتقال إما إلى الأهلي المصري أو الزمالك المصري في حال غادر الاتحاد خلال الفترة الحالية.

أنيس البدري يُتوج مرتين بـ دوري أبطال إفريقيا مع الترجي

وساهم البدري في فوز نادي الترجي بلقبين في دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2018 و 2019، وشارك مع المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

وكان الاتحاد أنهى موسم 2019/2020 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

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