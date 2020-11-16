تفاصيل إستراتيجية دعم الأندية بـ2.5 مليار ريال

المواطن - مروة نبيل

أشار وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى أنه تم رصيد مبلغ 2.5 مليار ريال من أجل إستراتيجية دعم الأندية، موضحًا أنه تم تحديد 30% للرياضات المختلفة.

إستراتيجية دعم الأندية:

وقال وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج “في الصورة”: “دور الوزارة تشغيلي ولا تدخل في أمور فنية بتاتًا، ولا نتدخل بتاتًا في إدارة الأندية، نتابع فقط: هذه الفلوس أين تذهب.. ولماذا تذهب في هذا الاتجاه؟”.

وتابع: “المبلغ المرصود لإستراتيجية دعم الأندية 2.5 مليار ريال، الدعم الثابت للأندية 50 مليونًا، ويصل إلى 150 مليونًا إذا طبقت الأندية معايير الحوكمة، ولم تعد إدارة الأندية جاه وصورة، ومَن يتصدر لهذا المنصب يجب أن يصل لشيء”.

وأضاف: “هذا العام حددنا 30% للرياضات المختلفة، والباقي لكرة القدم، وعندما أطلقنا إستراتيجية دعم الأندية العام الماضي كانت لدينا 9 أندية فقط فعلت أكثر من 10 رياضات، واليوم لدينا 732 ناديًا تفعل 15 رياضة مختلفة”.

الدعم مستمر للعام الثاني:

وكان وزير الرياضة قد أعلن مطلع شهر أكتوبر الماضي عن إطلاق إستراتيجية الدعم الخاصة بالأندية للعام الثاني على التوالي، حتى يستمر التنافس في بيئة رياضية تواكب رؤية الوطن الطموح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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