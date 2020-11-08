تفاصيل برنامج “الأسرة الأولمبية” لدورة الألعاب 2030

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة ملف ترشح مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030، مساء اليوم الأحد، عن برنامج “الأسرة الأولمبية” خلال البطولة، والذي يعد أحد البرامج التي تمتاز بها الألعاب الآسيوية منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1951.

برنامج الأسرة الأولمبية:

ويُعنى برنامج “الأسرة الأولمبية” بالأجواء الاجتماعية والترفيهية والثقافية والخدمية، والتي تعبّر عن روح المدينة المستضيفة للألعاب، ما يجعل منه أحد أهم البرامج التي يستمتع بها الرياضيون والزوار سواء في الدورات المجمّعة بشكل عام والألعاب الآسيوية بشكل خاص.

ويشمل البرنامج “منسوبو اللجان الأولمبية الوطنية في آسيا” ما سيتم تقديمه قبل وأثناء الدورة من جوانب عديدة تشمل إقامة مجانية تقدم لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ستكون في القدية وبمساحات مكتبية واسعة، بجانب تقديم دعم للجماهير الراغبة في الحضور من كافة دول القارة، والتكفل بمصاريف سفر ممثل إعلامي واحد لكل لجنة أولمبية.

وستقام معسكرات تدريبية للرياضيين الشباب ابتداءً من العام 2023، لاكتشاف المواهب الشابة قبل سبع سنوات من موعد انطلاق الدورة، مع إنشاء أكاديميات رياضيّة للألعاب الآسيوية بالتعاون مع جامعة الملك سعود بالرياض، وتطوير برنامج “Fun Run Relay” الخاص بالمجلس الأولمبي الآسيوي بشكل مختلف، بحيث تتم دعوة الفائزين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الرياضة، رئيس ملف ترشح مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بما تضمنه برنامج “الأسرة الأولمبية” لدورة الألعاب 20301.

وقال: “هذه الاستضافة تأتي بدعم سخي من قيادة وطننا الغالي واهتمام ومتابعة ستجعل من الرياض المدينة الآسيوية الأكثر قدرةً على استضافة هذا الحدث الآسيوي، والذي سيكون تجربة رياضيّة وثقافية وترفيهية هي الأضخم في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، وفق معايير متميزة من برنامج جودة الحياة الذي سيسهم في تحقيق ما ينتظره الآسيويون وتنتظره الرياض”.

دورة الألعاب الآسيوية 2030:

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن التقدم رسميًّا بملف ترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، متمنيًا أن يكون بحجم طموحات الجميع، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما تم تشكيل لجنة الرياضيين الاستشارية في ملف استضافة الرياضة منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030، وعُينت الفارسة دلما ملحس رئيسًا لها، وتم تعيين العداء عبدالله أبكر نائبًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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