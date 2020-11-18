تفاصيل حذف إعلان أثار تفاعلًا كبيرًا عن ملعب النصر الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، تفاصيل حذف تغريدة على حساب ملعب “مرسول بارك” في “تويتر” وهو ملعب النصر الجديد بعد أن أثار الإعلان تفاعلًا عريضًا من جماهير العالمي عبر “تويتر”.

عاجل وفق تأكيدات حساب ملعب #مرسول_بارك @VictoryArena_sa فإن التغريدة التي فيها مقطع هذا الفيديو لم يقوموا بحذفها ، و لا يعلمون من حذفها

و على ضوء ذلك تم ارسال رسالة للتويتر للإستفسار عن ما حدث #ساحة_النصر #النصر

. pic.twitter.com/9BmDRl6Gtf — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 18, 2020

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: ” وفق تأكيدات حساب ملعب مرسول بارك فإن التغريدة التي فيها مقطع هذا الفيديو، لم يقوموا بحذفها ولا يعلمون من حذفها، وعلى ضوء ذلك تم إرسال رسالة لـ “تويتر” للاستفسار عما حدث”.

“مرسول بارك” يُعيد نشر إعلان النصر المحذوف

وأضاف المريسل: ” حساب مرسول بارك يُعيد نشر مقطع الفيديو المحذوف، فجروا المشاهدات وخلوه يوصل للملايين، بالقوة إعلان العالمي يرجع”.

أما الإعلامي علي العنزي فقال عبر حسابه في “تويتر”: “سيتم إعادة تغريدة الوسائل بشأن ملعب الجامعة، بعد قليل وذلك بعد أن تم حذفها، بدون علم الوسائل، حيث كانت التغريدة وصلت لتفاعل كبير عليها أي وصلت إلى 3 ملايين مشاهدة خلال أقل من 72 ساعة”.

السويكت يُشيد بتجربة ملعب “مرسول بارك”

وفي وقت سابق، أعرب صفوان السويكت رئيس النصر، عن سعادته بتجربة ملعب العالمي الجديد مرسول بارك، مؤكدًا أنه سيكون معلمًا رياضيًّا فريدًا من نوعه.

وقال السويكت خلال حفل تدشين “مرسول بارك” : “طموحنا في هذا الملعب أن نخلق تجربة لا تنسى لكل شرائح المجتمع بمختلف مكوناته الأب والأم والطفل والطفلة والشاب والفتاة.. تجربة مليئة بالفرح والحماسة والذكريات الجميلة والمشاعر الجياشة”.

وتابع: “هذه الشراكة بين النصر والوسائل هي تفعيل وتحقيق لرؤية 2030 رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات بالاستفادة من الأصول الحكومية، ما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها”.

شارك الخبر