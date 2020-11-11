تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ معسكر المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والمقام حاليًّا في الرياض وذلك قبل خوض مباراتي جامايكا الوديتين في الأسبوع المقبل.

ونشر حساب وزارة الرياضة عبر “تويتر” لقطات من زيارة عبدالعزيز الفيصل لمعسكر الأخضر تأهبًا للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

رسالة وزير الرياضة للاعبي الأخضر:

والتقى وزير الرياضة باللاعبين لدى حضوره الحصة التدريبية اليوم الأربعاء، حيث حضر اللقاء ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأكد على إظهار كافة الإمكانات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف المنشود، ومتمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

وفي وقت سابق، وجه اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن الهلال، رسالة إلى نواف العابد نجم الهلال السابق، والمنضم حديثًا إلى الشباب وذلك بمناسبة انضمام الثنائي لـ معسكر المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي.

وقال البريك في مقطع فيديو عبر حسابه في Snap Chat : “والله في واحد واحشني من زمان”، حيث أشار بكاميرا هاتفه إلى اللاعب نواف العابد.

قائمة المنتخب السعودي:

وجاءت اختيارات المدرب هيرفي رينارد لمباراتي جامايكا مكونة من 28 لاعبًا وهم : “محمد اليامي وعبدالله العويشير وحبيب الوطيان في حراسة المرمى، عبدالله مادو وزياد الصحفي ومحمد خبراني وحسان التمبكتي و أحمد شراحيلي وسعيد الربيعي وعلي البليهي وياسر الشهراني وسلطان الغنام ومحمد البريك وعبدالله حسون وسلمان الفرج ومحمد كنو وعبدالإله المالكي وتركي العمار، وعبدالمجيد الصليهم، وحسين المقهوي وسالم الدوسري، وأيمن يحيى وهتان باهبري ونواف العابد، وعبدالفتاح آدم وصالح الشهري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان”. ويلعب الأخضر في المجموعة الرابعة بـ تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 مع منتخبات ”أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين”. ويحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

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