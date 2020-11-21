تفاصيل ما فعله النصر لاستقطاب حكام أجانب لمواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، استقطاب حكام أجانب وذلك لمباراتي الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الأسبوع الحالي.

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وستكون المباراة الأولى بين العالمي والهلال بعد غد الاثنين بالجولة الخامسة من الدوري، ثم تقام مباراة نهائي كأس الملك بين الفريقين يوم السبت المقبل 28 نوفمبر.

وكشف الإعلامي الرياضي والناقد بندر العتيبي تفاصيل ما قام به العالمي لاستقطاب حكام أجانب لمباراتي الهلال في الدوري والكأس.

إدارة النصر تكفلت بالطاقم التحكيمي للمباراتين

وكتب العتيبي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” إدارة العالمي هي من تكفلت بحكام مباراة الاثنين بعدما رفضت إدارة الهلال، والاتحاد السعودي أعلن أنه سيكون هناك حكام أجانب لنهائي كأس الملك، وتريساكو كشف بأن الطاقم التحكيمي نفسه سيدير المباراتين في الدوري ونهائي كأس الملك، وهذا يعني أن إدارة العالمي تكفلت بحكام مباراتين”.

وحرصت إدارة النصر على التكفل ببقاء الطاقم التحكيمي الأجنبي في السعودية بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري، وذلك لضمان تواجده في نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل.

وكان العالمي صعد إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على الأهلي في دور الأربعة، بينما صعد نادي الهلال على حساب فريق أبها.

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