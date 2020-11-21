تفوق مرعب رقميًّا لـ مين سون بعد فوز توتنهام ضد مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

أبدع اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون في مباراة توتنهام ضد مان سيتي، التي أُقيمت اليوم السبت بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز توتنهام بثنائية دون رد على مانشستر سيتي.

سون يسجل خامس أهدافه في مباريات توتنهام ضد مان سيتي:

وكان هيونج مين سون نجح في إحراز الهدف الأول لفريق توتنهام في شباك مانشستر سيتي بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

ويملك مين سون رقمًا مرعبًا ضد مانشستر سيتي، حيث نجح في إحراز 5 أهداف في 5 مباريات ضد السيتي، مما يدل على تفوقه الكبير تهديفيًّا ضد أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ومن خلال هجمة مرتدة من اللاعب سيرجي أورييه إلى بيرجوين ثم إلى الكوري الجنوبي سون، حيث مرر الأخير الكرة إلى هاري كين ليسجل هدفًا ثانيًا في شباك مانشستر سيتي ولكن تم إلغاؤه؛ بسبب التسلل في الدقيقة الرابعة عشرة.

وسيطر السيتي في المباراة لإحراز هدف التعادل بالشوط الأول، لكن توتنهام اعتمد على الهجمات المرتدة.

وأحرز مانشستر سيتي هدفًا بالدقيقة السابعة والعشرين عبر الفرنسي إيمريك لابورت ولكن تم إلغاؤه؛ بسبب لمس اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس للكرة بيده، قبل وصولها إلى لابورت.

وانتهى الشوط الأول من قمة الدوري الإنجليزي بين الفريقين بتقدم توتنهام بهدف دون رد.

واستمر مانشستر سيتي مع بداية الشوط الثاني في فرض سيطرته الهجومية، من أجل إحراز هدف التعادل ولكن دون فائدة.

وسدد الجزائري رياض محرز تصويبة لكنها وصلت سهلة إلى حارس توتنهام، الفرنسي هوجو لوريس بمنتهى السهولة بالدقيقة الثالثة والخمسين.

لو سيلسو يسجل ثاني أهداف توتنهام ضد مان سيتي:

ونجح توتنهام في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بالدقيقة السادسة والستين، لتتأزم الأمور على فريق مانشستر سيتي.

وحاول المدرب الإسباني بيب جوارديولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه لفريق مانشستر سيتي؛ حيث دفع بكل من اللاعب الإنجليزي فيل فودين ومواطنه رحيم سترلينج على حساب رياض محرز وبيرناردو سيلفا ولكن دون أي جدوى.

ولم تتغير نتيجة المباراة حتى انتهت بفوز توتنهام ضد مان سيتي بثنائية نظيفة، في مباراة أُقيمت على ملعب توتنهام في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويحتل توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي حاليًّا برصيد 20 نقطة، أما تشيلسي فيوجد بالمركز الثاني برصيد 18 نقطة، وليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما يوجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يُوجد ساوثهامبتون بالمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

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