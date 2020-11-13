تقارير .. ملعب الملك فهد يحتضن نهائي كأس خادم الحرمين 28 نوفمبر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية، عن أن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض سيحتضن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/2020 بين الهلال والنصر يوم السبت 28 نوفمبر الجاري.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل أن ملعب الملك فهد سيحتضن نهائي البطولة بين فريقي الهلال والنصر يوم 28 نوفمبر.

موعدان استقر عليهما اتحاد القدم لإقامة نهائي كأس الملك

وفي وقت سابق، استقر اتحاد القدم على تحديد موعد المباراة النهائية للبطولة إما يوم 26 أو 28 نوفمبر، حيث ينتظر رد الجهات المختصة للموافقة على أحد اليومين لإقامة المباراة النهائية بين الهلال والنصر وفقًا لـ Goal.

وفي حال تمت الموافقة على إقامة النهائي يوم 26 فهذا يعني تأجيل لقاء الهلال والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامته يوم 23 إلى موعد آخر، وإذا أُقيم النهائي يوم 28 نوفمبر، فهذا يعني إقامة مباراة الهلال والنصر في الدوري في موعدها يوم 23 نوفمبر.

مشوار الهلال والنصر للصعود لـ نهائي كأس خادم الحرمين

وكان الهلال صعد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب فريق أبها، بينما صعد النصر إلى النهائي على حساب النادي الأهلي.

يذكر أن التعاون هو من فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018/ 2019 بعد الفوز على نادي الاتحاد بثنائية لهدف في المباراة التي أُقيمت يوم 2 مايو 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويعد النادي الأهلي أكثر المتوجين بلقب كأس الملك برصيد 13 بطولة.

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