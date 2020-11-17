تقرير يكشف ارتفاع إصابات الأطفال بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصل تقرير جديد إلى أن الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال الأمريكيين آخذة في الارتفاع، لكن معدل الوفيات مستمر في الانخفاض.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) يوم الاثنين أنه اعتبارًا من 12 نوفمبر، تم تشخيص أكثر من مليون شاب بفيروس كورونا.

وهذا يعني أن الأطفال يشكلون الآن 11.5 في المائة من جميع حالات الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات:

كانت نتيجة اختبار حوالي 100 ألف طفل فقط إيجابية بحلول نهاية يوليو، مما يعني أن أكثر من 90 في المائة من الحالات قد حدثت خلال الأشهر الأربعة الماضية.

كما وجد التقرير أنه تم تشخيص أكثر من 17 بالمائة من جميع إصابات الأطفال خلال الأسبوعين الماضيين.

منذ بداية الوباء، توفي 133 طفلًا، مما يعني أن معدل الوفيات انخفض إلى 0.01 بالمائة.

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