تقني حائل يبدأ القبول غدًا في برامج الدبلوم

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم ” الصباحية والمسائية ” للكليات التقنية للبنين وبرامج الدبلوم المسائية للبنات للخريجين والخريجات من المرحلة الثانوية العامة أو الصناعية أو ما يعادلها للفصل التدريبي الثاني لعام ١٤٤٢هـ.

وأوضح مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي أن فترة التسجيل لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية ستبدأ غداً وحتى يوم الثلاثاء القادم في جميع الكليات التقنية للبنين والبنات والفروع التابعة لها في منطقة حائل , مشيراً إلى أن التسجيل سيكون عبر بوابة القبول الموحد ” قبولي ” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

شارك الخبر