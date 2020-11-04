تكليف الخميس متحدثًا رسميًا لوزارة الشؤون الإسلامية

المواطن - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف وكيل الوزارة لشؤون المساجد المكلف الشيخ سليمان بن فهد الخميس متحدثًا رسميًا للوزارة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص معاليه على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة الوزارة إعلاميًا التي ترتبط بالمجتمع ارتباطًا وثيقًا من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من مناشط دعوية مختلفة، إلى جانب مشاركات الوزارة في المحافل المحلية والدولية، في ضوء رسالة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والإرهاب.

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