تنبيهات بسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأحد)، تنبيهات بسحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بعدد من مناطق المملكة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن هذه الحالة تبدأ في محافظات الدائر والريث والعارضة وفيفاء وهروب بمنطقة جازان عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى العاشرة ليلاً، أما في جازان وفرسان فستستمر حتى الرابعة عصراً.

وأضافت أن الحالة تبدأ في محافظات النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل بمنطقة عسير، عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى السابعة مساء، أما في محافظة البرك فستستمر من السادسة وحتى العاشرة صباحاً.

وأشارت الأرصاد إلى أن عدداً من مدن ومحافظات منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتبدأ الحالة الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى 6 مساء، كما سيشهد عدد من مدن المنطقة الشرقية حالة مماثلة تبدأ عند العاشرة صباحاً وتستمر حتى 5 مساء.

وأبانت أن عدداً من مدن ومحافظات منطقة الرياض ستشهد عوالق ترابية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

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