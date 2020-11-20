تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة – شجوى – العلاء بسبب الأمطار

المواطن - المدينة المنورة

وجهت القوات الخاصة لأمن الطريق تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة- شجوى- العلاء بسبب الأمطار.

وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع تويتر، اليوم الجمعة: يرجى من مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود أمطار متوسطة ومنقولة في بعض المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.

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