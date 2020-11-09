تنزيل متجر play للموبايل سامسونج

يعد متجر جوجل بلاي من أفضل المتاجر الإلكترونية للتطبيقات التي توجد على الإنترنت، ودائمًا يبحث الكثيرون عن تنزيل متجر play للموبايل سامسونج وذلك لأنه يقوم بتقديم كل منتجات جوجل سواء برامج أو تطبيقات.

ما هو متجر بلاي

قبل أن يقوم موقعنا بتوضيح كيفية تنزيل متجر play للموبايل سامسونج فيجب أن يقوم أولا بتوضيح ما هو متجر بلاي حيث أنه موجود على الهواتف، كما يوجد به الكثير من التطبيقات المتنوعة مثل الموسيقى والألعاب ويوجد به العديد من الأفلام.

كما أنه يوجد في الكثير من الدول، ويمكن أن يتم تحميله على كل هواتف سامسونج، كما أنه يدعم كل هواتف الأندرويد.

طريقة انشاء حساب على جوجل

لقد أصبح من السهل أن يتم إنشاء حساب على جوجل على كل هواتف سامسونج عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية

قم بالدخول على موقع جوجل الإلكتروني، ثم قم بالنقر على sign in الموجودة في الجزء الأيسر.

ثم قم باختيار create an account وبعد ذلك قم بكتابة المعلومات الشخصية مثل اسمك وتاريخ ميلادك، ثم قم بوضع علامة صح أمام خيارات الخصوصية الموجودة بجانب بعض البنود التي تقوم شركة جوجل بإضافتها.

ثم قم بوضع صورة شخصية، ثم اختار next step وبعد ذلك قم بالدخول على متجر جوجل بلاي.

وقم بتنزيل الكثير من التطبيقات والألعاب المتنوعة.

ما هي مميزات تنزيل متجر play على هواتف سامسونج

متجر جوجل بلاي يوفر كميات كبيرة للغاية من التطبيقات المتنوعة التي يمكن تحميلها على الهواتف مثل جميع تطبيقات التواصل الإجتماعي والتطبيقات التي تعمل على تعديل الصور والفيديوهات على الهواتف والعديد من الألعاب المختلفة.

كما أن هذا التطبيق منظم بطريقة رائعة حيث أن الواجهة الخاصة به تحتوي على الكثير من الأقسام المختلفة التي عن طريقها يتم اختيار التطبيق بسهولة وبشكل سريع.

كما يحتوي أيضًا على الكثير من الألعاب المتنوعة والمجانية.

هذا التطبيق يوجد لديه ميزة مختلفة كثيرًا وهي أنه يقوم متوفر بأكثر من لغة متنوعة، وقد تصل هذه اللغات إلى 120 لغه مختلفه لكي تتناسب مع مستخدمي المتجر.

متجر بلاي متوفر على كل هواتف الأندرويد، كما أنه يدعم كل الهواتف ما عدا الآيباد الآيفون فهم لا يوجد لهم هذه الخاصية.

متجر بلاي يقوم بتقديم صورة توضيحية للتطبيق الذي ترغب في تنزيله.

كما يوجد في أغلب الأوقات فيديو توضيحي بالإضافة إلى وجود معلومات بسيطة عن هذا التطبيق.

يوجد في متجر بلاي خاصية الرقابة الأبوية حيث أن هذا المتجر يقوم بمنع تنزيل بعض التطبيقات التي لا يريد الآباء بتنزيلها لأطفالهم.

وهذه الخاصية تساعد على حماية الأطفال تحت سن 18 عام من التطبيقات التي تكون ليست مناسبة لهم في هذه الفترة.

كما يوجد به أيضًا ميزة استرجاع النقود التي قد تم دفعها للتطبيقات المدفوعة ولكي تستطيع أن تقوم بشراء لعبة.

أن يتم تحديث الألعاب والبرامج المتنوعة ويتم تفعيل هذه الخاصية من خلال الإعدادات سواء عن طريق اختيار التحديث التلقائي أو أنه سوف يقوم بطرح سؤال عليك قبل أن تقوم بتحديث التطبيقات والبرامج التي تقوم بتحميلها.

ما هي عيوب تنزيل متجر بلاي على هواتف سامسونج

يوجد الكثير من التطبيقات التي من الممكن أن يتم الحصول عليها عن طريق عمليات شراء التطبيق، وهذا ليس من الأمور المهمة لبعض الأشخاص، كما يوجد بعض التطبيقات التي ليس من الممكن أن يتم تنزيلها في دول معينة، ولكن يمكن أن يتم تنزيلها في دول أخرى.

كيفية تحميل تطبيق على هواتف سامسونج من جوجل بلاي

لقد أصبح من السهل أن تقوم بتحميل الكثير من التطبيقات المختلفة من متجر جوجل بلاي على هاتفك المحمول مثل الألعاب والكتب المتنوعة والأفلام مثل أفلام الرعب والأفلام الرومانسية والكثير من الأفلام الأخرى، وكل هذا يتم عن طريق هذا المتجر.

كما يوجد الكثير من هذه التطبيقات المجانية، ويوجد أيضًا التطبيقات المدفوعة التي تكون قليلة جدًا، ويتم تحميل هذه التطبيقات عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية

قم بالدخول على المتجر الرسمي، ثم قم بالضغط على الثلاث نقاط المتوازنة الموجودة في الأسفل.

ثم قم بالضغط على التطبيق الذي ترغب بتنزيله وستظهر نبذة مختصرة عن هذا التطبيق.

فقم بالضغط على كلمة تثبيت واتركه لكي تكتمل عملية تحميله.

الخدمات التي يقدمها متجر بلاي لمستخدمي الاندرويد

متجر بلاي يقوم بتقديم الكثير من الخدمات التي لها قيمة عالية جدًا وتستحق التحميل لجميع مستخدمي الهاتف الأندرويد وهذا بسبب وجود فريق متخصص يكون تابع للمتجر ويقوم بمراجعة جميع الأشياء الموجودة على المتجر.

لابد أن يتم متابعتها حتى يتم التأكد من أنه لا يوجد أي فيروسات أو مشاكل في عملية التحميل، ومن أكثر الخدمات المهمة التي يقوم متجر بلاي بتقديمها مايلي

تحميل التطبيقات المجانية والمدفوعة.

تحميل ومشاهدة الأفلام الحصرية.

تحميل الكتب والقصص الإلكترونية وغيرهم.

كيفية حذف متجر بلاي من الهاتف

قم بفتح التطبيق على هاتفك، ثم قم بالذهاب إلى إعدادات التطبيق وقم باختيار حسابات وبهذه الخطوة يتم اختيار الحساب الذي ترغب في حذفه.

ثم قم بالضغط على النقاط الثلاثة التي توجد على الجانب الأيمن وقم باختيار كلمة إزالة الحساب.

ثم قم بعد ذلك بالتأكيد على اختيار كلمة حذف الحساب مرة ثانية.

ويمكن أن يطلب منك متجر جوجل بلاي أن تقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بالحساب الذي تريد حذفه حتى تتم عملية الحذف بشكل جيد.

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