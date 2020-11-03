تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم فيينا، الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، دون تقديم أدلة على هذا الأمر، حسبما ذكرت “رويترز”.

وفي بيان صادر عن وكالة تُسمى أعماق للأنباء التابعة للتنظيم الإرهابي داعش على موقع تليجرام، قال التنظيم: إنه وراء هذا الحادث الشنيع، ورافق البيان صورة رجل ملتحٍ اسمه “أبو دقنة الألباني”، قائلًا: إنه هاجم حشودًا في وسط فيينا يوم الاثنين بمسدس وبندقية آلية قبل أن يقتل على يد الشرطة النمساوية.

النمسا تطارد المنفذين:

وكانت النمسا أطلقت عملية مطاردة أرضية جوية، لمنفذي هجوم فيينا الذي خلف أربعة قتلى حتى الآن وزرع الرعب في العاصمة النمساوية، واعتبره المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز “هجومًا إرهابيًّا”.

وتم تطويق المدينة جوًّا بطائرات هليكوبتر ونشرت عناصر من الشرطة بهدف العثور على مشتبهين آخرين محتملين. ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان هناك أكثر من فار واحد؛ لأن إطلاق النار وقع في أماكن متفرقة.

وقتلت الشرطة أحد المهاجمين والذي كان يحمل بندقية رشاشة وحزام متفجرات تبين أنه وهمي. فيما قالت الحكومة: إنه من “أنصار” تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لمؤشرات جمعت في منزله.