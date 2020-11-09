تنويه من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدعم

أكد حساب المواطن أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه؛ حتى لا يؤثر على الأهلية واستحقاق المستفيد، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.
جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، موضحًا أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية من هنا.
تفاصيل الدعم للدفعة الـ35:
وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
ضوابط حساب المواطن :
وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.
شروط الأهلية والاستحقاق
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
6 مشاراكات
غير معروف
يعني اسجل في حساب المواطن
جابر عايض معيش الطويرقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت استلم من حساب المواطن وانقطع العام من شهر رجب وتمت إعادة الصرف من شهر صفر من هذا العام ولم ينزل في حسابي راتب هذا الشهر وعدد أفراد أسرتي ستة عشر فرد ذكور واناث
أحلام الدوسري
😢😢😢😡😯 والله مش عارفين وش نسوي £_مع هالناس ؟!
علي هادي محمد العجمي
لوسمحت ي حساب مواطن افتحو التسجيل للجدد وضعنا مزري معاد ذه عيشه استلم الف ريال ضمان وعندي اسره اعولها مايصير العلم ذا
سعد
السلام عليكم عند الوالدة من شهر 7قطعو عنها حساب المواطن قدمت عقد الكتروني بسمها وقالو لنظام متوقف مايصير تقطعون حساب المواطن ليش يقلون قدم من جديد
وانا مقطوع عني حساب المواطن
وانا مقطوع عني حساب المواطن