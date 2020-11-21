توتي مشيدًا بإبراهيموفيتش: يستطيع اللعب بساق واحدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يعتقد أسطورة روما فرانشيسكو توتي أن لاعب ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهموفيتش يمكن أن يستمر في اللعب حتى يبلغ من العمر 50 عامًا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال توتي مازحًا: إن مهاجم ميلان يحتاج فقط إلى ساق واحدة من أجل اللعب، مضيفًا أن إبراهيموفيتش لا يزال قويًّا في سن 39.

المهاجم السويدي لديه تسعة أهداف في جميع المسابقات وساعد في إعادة ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي.

مهاجم خارق:

ولا يتوقع توتي، الذي واصل اللعب حتى بلغ الأربعين من عمره، أن يتوقف اللاعب الدولي السويدي السابق عن اللعب في أي وقت قريب.

وكان اللاعب الإيطالي يتحدث إلى إبراهيموفيتش عند إطلاق سيرة ذاتية لمدرب بولونيا سينيزا ميهايلوفيتش، الذي لعب لروما في التسعينيات وقاد ميلان من 2015 إلى 2016.

وقال توتي لإبراهيموفيتش: “إن رؤيتك تلعب أمرًا ممتعًا، أنا فخور برؤيتك مرة أخرى على أرض الملعب”.

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