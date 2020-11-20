توجيهات سامية بإعادة العمل القنصلي في سفارة السعودية لدى اليمن

المواطن - الرياض

صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن، والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر: إن هذه التوجيهات تأتي ضمن مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة.

وتابع: يبلغ عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل (فرصة عمل)، مما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الأشقاء في اليمن.

شارك الخبر