توزيع لقاح أكسفورد يناير 2021

المواطن - متابعة

أعلنت الحكومة البريطانية على لسان وزير صحتها مات هانكوك، أنها ستوزع لقاح أسترازينيكا التابع لأكسفورد على نطاق واسع اعتبارًا من شهر يناير 2021.

وأكد هانكوك في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أن اللقاح فعال بنسبة 90% ولجميع الأعمار ومن الجرعة الأولى.

وبحسب ديلي ميل البريطانية، أوضحت جامعة أكسفورد في وقت سابق أن من تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية، وكشفت تسريع عمليات إنتاج اللقاح لتصل إلى 3 مليارات جرعة بداية العام القادم.

وقال خبير المناعة في الجامعة الدكتور أندرو بولارد: نتوقع إعلان نتائج التجارب النهائية، والتي أجريت في مراحل متأخرة على اللقاح يوم 31 ديسمبر القادم.

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