توضيح من إمارة القصيم حول الإزالات في بريدة وعدد من المحافظات

المواطن - القصيم

أعلنت إمارة منطقة القصيم، ممثلة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية، أنها تتابع بمشاركة أمانة منطقة القصيم وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجهات المعنية تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص بعض الأراضي والأملاك التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا شرعية تثبت ملكيتها كما هو منصوص عليه في الأمر السامي الكريم رقم 19609 وتاريخ 28/ 8/ 1399هـ، والقاضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي البيضاء الحكومية سواء زراعية أو سكنية.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم، أحمد بن عبدالله الحصين، أن اللجنة المختصة قد شرعت بتنفيذ الإزالة في مدينة بريدة وعدد من المحافظات والمراكز بالمنطقة بعد التحقق من عدم وجود ما يثبت تملك أصحابها لها.

وأضاف الحصيني: “هذا ونؤكد على أن سمو أمير المنطقة- حفظه الله- قد وجه بعدم إزالة أي أملاك إلا بعد التحقق من عدم ثبوت ملكيتها. هذا والله ولي التوفيق”.

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