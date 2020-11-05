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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق غدًا

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق غدًا

2020/11/05
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق غدًا
المواطن - الرياض

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