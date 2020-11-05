توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، تشمل السواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، غدًا الجمعة.

وأوضحت الهيئة، أنه لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشارت في تقريرها إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بمكة المكرمة بـ35 درجة مئوية، فيما تُسجل أدنى درجة في القريات.