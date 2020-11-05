2020-11-05 editor25 الرئيسيةجديد الأخبار توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق غدًا توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق غدًا 2020/11/05 الساعة 9:48 مساءً - فيجديد الأخبار, حصاد اليوم 11 0 طباعة المواطن - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، تشمل السواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، غدًا الجمعة. وأوضحت الهيئة، أنه لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وأشارت في تقريرها إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بمكة المكرمة بـ35 درجة مئوية، فيما تُسجل أدنى درجة في القريات. ذات صلة : طيران ناس يحقق جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي لعام 2020 #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بـ الدولار .. مكافأة خاصة لمصطفى محمد عقب فوز الزمالك ضد الرجاء خلال 5 أيام.. الحكم بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها شاركنا بتعليقك إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. أمطارالأرصادالطقسغبار شارك الخبر "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن يتفاعل مع مطلقة تعول 4 أطفال وتريد التسجيل طريقة معرفة قيمة دعم حساب المواطن ماذا يعني الأهلية معلق لإثبات الحالة في حساب المواطن ؟ شروط وطريقة تسجيل حساب المواطن للعاملين في التجارة حساب المواطن يعيد التأكيد: التسجيل لا زال متوقفًا الوظائف #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي #وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن #وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الجمارك السعودية #وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نادك #وظائف صحية شاغرة لدى الخدمات الصحية بالجبيل الرياضة بـ الدولار .. مكافأة خاصة لمصطفى محمد عقب فوز الزمالك ضد الرجاء المواعيد المتوقعة لعودة فيتوريا ونجوم النصر المصابين بـ كورونا 4 مباريات غدًا عنوان لـ الإثارة بـ دوري محمد بن سلمان لماذا غرّم الاتحاد الآسيوي نادي التعاون 6000 دولار ؟ كل ما تود معرفته عن سباق فورمولا 1 في جدة