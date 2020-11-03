توقعات الطقس اليوم .. غبار وأمطار وأبها تسجل 12 مئوية

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها.

كما توقعت الأرصاد، هطول أمطار على مناطق الحدود الشمالية وحائل، وأجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية، فيما تسجل أبها 12 درجة كأدنى درجة حرارة في السعودية.

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