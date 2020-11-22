توقعات ببدء إعطاء لقاح كورونا في ديسمبر

المواطن - متابعة

كشفت الولايات المتحدة عن خبر سار، متوقعة إطلاق برنامج بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد مطلع ديسمبر، وفق ما أفاد المسؤول المكلف بهذه الجهود في الحكومة الأحد، وذلك بعدما منحت الإدارة الأمريكيّة للأغذية والعقاقير (إف دي إيه)، موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 طورته شركة التكنولوجيا الحيوية “ريجينيرون” وكان استُخدم خصوصًا لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال منصف السلاوي لشبكة “CNN”: إن “خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة” إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليها.

كما أضاف: “لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 ديسمبر”.

يشار إلى أن هذا العلاج هو تركيبة دواء تشكل مزيجًا من اثنين من الأجسام المضادة، مكونة من بروتينات مقاومة للعدوى تم تطويرها للالتصاق بجزء من الفيروس المستجد الذي يغزو الخلايا البشرية.

وتلتصق تلك الأجسام المضادة بأجزاء مختلفة من “شوكة بروتينية” على غلاف الفيروس، ما يؤدي إلى تشويه بنيتها، وشل عملها.

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