توقعات بحالتين ممطرتين بعد صلاة الاستسقاء

المواطن - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان اليوم الأربعاء.

حالتان ممطرتان:

كما توقع الحصيني في تغريدة له عبر تويتر أن تكون هناك رياحًا متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ، وشرق المرتفعات، وعلى الشمالية.

وتابع: بشرى.. متوقّع الأسبوع القادم أن تشمل الأمطار الرياض والتغيير وارد. هناك حالتان جويتان ممطرتان –بإذن الله– الأولى نهاية هذا الأسبوع، والأخرى الأسبوع الذي يليه.. والتغيير وارد، لكن متفائلون.. وبعد صلاة الاستسقاء غدًا الخميس، تكون التوقعات أفضل.

توقعات الأرصاد:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء تكونًا للضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، المدينة المنورة، الجوف).

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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