توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة على تبوك والمدينة المنورة

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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