تويتر يقيد تغريدة ابن ترامب عن تزوير الانتخابات الأمريكية

المواطن - متابعة

اتخذ موقع التدوينات القصيرة تويتر إجراءً تنظيميًا بشأن تغريدة من ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفز فيها والده على الاستمرار في السباق الانتخابي وخوض حرب شاملة.

وكتب نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جونيور، مساء الخميس، تغريدة دعا فيها والده إلى “خوض حرب شاملة بشأن هذه الانتخابات”.

وتحدث ابن ترامب عن تزوير في الانتخابات الأمريكية لكن تويتر علق على التغريدة بالقول أن هذه الادعاءات “مُتنازع عليها، وقد تكون مضللة”.

وقال نجل الرئيس الأمريكي : “أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربًا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح جميع عمليات التزوير والغش.. التي استمرت لفترة طويلة جدًا. حان الوقت لتنظيف هذه الفوضى والتوقف عن الظهور وكأنها جمهورية موز!”.

وطالب ترامب أمس بوقف عد الأصوات في الانتخابات الأمريكية مؤكدًا أن أي صوت يصل إلى لجان الفرز والحصر بعد يوم الانتخابات الأمريكية لن يتم احتسابه.

الولايات المتأرجحة

ولا تزال عملية الفرز مستمرة في 3 ولايات قد تكون حاسمة في الانتخابات الرئاسية 2020 والوضع فيها كما يلي:

ولاية بنسلفانيا : تم فرز 95% من الأصوات وسيحصل المنتصر على 20 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270 وحتى الآن حصل ترامب: 3,285,445 مليون صوت (49.5%)، فيما حصل بايدن: 3,262,869 مليون صوت (49.2%)

ولاية أريزونا تم فرز 90% من الأصوات، أما المنتصر سينال 11 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270 وبحسب ما تم فرزه فقد حصل ترامب على 1,485,010 مليون صوت (48.5%) بينما حصل بايدن على 1,532,062 مليون صوت (50.1%).

ولاية جورجيا تم فرز 99% من الأصوات وتمتلك الولاية 16 صوتًا بالمجمع الانتخابي حصل ترامب منها على 2,448,037 مليون صوت (49.4% ) فيما حصل بايدن على 2,446,328 مليون صوت (49.4%).

وضع ترامب وبايدن في الانتخابات الأمريكية

وحتى الآن حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن، على 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي ويحتاج إلى 6 أصوات فقط لحسم السباق فيما حصل الرئيس الأمريكي على 214 صوتًا فقط.

وبحسب نظام الانتخابات الأمريكية فإن من يحصل على أغلبية الأصوات في إحدى الولايات يحصل على كل أصوات الولاية في المجمع الانتخابي.

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