تير شتيجن .. جدار برلين الذي أنقذ برشلونة ضد دينامو كييف

المواطن - محمد سمعه

قدم الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ برشلونة الإسباني، أداءً أكثر من رائع في مباراة برشلونة ضد دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثالثة بـ مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان تير شتيجن سجل ظهوره الأول في موسم 2020/2021، مع البارشا وذلك بعد أن غاب في المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وصد تير شتيجن كرتين من اللاعبين فيكتور تشيجانكوف وفيلاديسلاف سوبرياها نجمي دينامو كييف، حيث كاد بهما الفريق الأوكراني يحقق فوزًا على برشلونة بثلاثية لهدفين.

تير شتيجن يوضح مصيره بعد مباراة برشلونة ضد دينامو كييف

وأكد الحارس الألماني بعد المباراة أنه يفضل البقاء في برشلونة ولا يفكر في الرحيل رغم أنه عانى في البداية حول التوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة السابقة برئاسة جوزيب بارتوميو وذلك لتجديد عقده.

وكانت مباراة برشلونة ضد دينامو كييف، أُقيمت أول أمس الأربعاء على ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة، حيث سجل للبارشا كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جيرارد بيكيه، بينما سجل لـ دينامو كييف اللاعب فيكتور تسيجانكوف.

موعد المباراة القادمة لـ برشلونة بدوري الأبطال

وبعد مباراة دينامو كييف، سيواجه برشلونة بالجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، فريق دينامو كييف في ملعب ” مجمع أولمبيسكي الرياضي” في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 24 نوفمبر الجاري.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد دينامو كييف، كان البارشا سقط في فخ التعادل ضد نادي ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني.

شارك الخبر