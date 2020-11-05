ثروة مؤسس فيسبوك تزيد 8 مليارات دولار بسبب الانتخابات الأمريكية

المواطن - متابعة

ارتفعت ثروة أغنى عشرة أشخاص في العالم في اليوم الأول بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بواقع 34.4 مليار دولار بالرغم من اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من حسم المعركة الانتخابية.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة فوربس ازدادت ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي يعد أغنى شخص في العالم، بواقع 10.5 مليار دولار وبلغت 190.6 مليار دولار.

أما ثروة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الذي يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغنياء العالم، فقد نمت أمس بمقدار 8 مليارات دولار لتصل إلى 105.5 مليار دولار.

كذلك نمت ثروة الملياردير الهندي موكيش أمباني بواقع 4.1 مليار دولار، وبلغت 74.2 مليار دولار.

وعلى النقيض من ذلك فإن ثلاثة مليارديرات من قائمة أغنى أغنياء العالم، لم تصعد ثروتهم أمس، وهم: رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والمستثمر الأمريكي وارن بافيت ومؤسس “أوراكل” لاري أليسون.

ووفقا لأحدث التقارير فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الحالي دونالد ترامب في سباق الرئاسة، حيث حصل بايدن على 264 صوتاً في المجمع الانتخابي بالمقابل حصل ترامب على 214 صوتا واقترب من حسم السباق حيث يلزمه فقط الحصول على 270 صوتًا من إجمالي أصوات المجمع الانتخابي.

من جهة أخرى تراجع سعر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال عامين أمام اليوان الصيني بالتزامن مع استمرار علمية حصر الأصوات في الانتخابات الأمريكية.

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