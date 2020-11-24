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جامعة الدول العربية: هجوم جدة مدان ومرفوض بكل المقاييس

جامعة الدول العربية: هجوم جدة مدان ومرفوض بكل المقاييس

2020/11/24
الساعة 1:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة الدول العربية: هجوم جدة مدان ومرفوض بكل المقاييس
المواطن - واس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابياً ومداناً ومرفوضاً بكل المقاييس.


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    ‎تعليق واحد

    1. عمر محمد

      قالوا قديماً أقطع العرق وسيح دمه
      المنظمة الدولية الأمم المتحدة ثبت تواطؤها ضد المسلمين في كل القضايا فكان الأجدى وقت سنحت الفرصة لتحرير الحديدة من أيدي الحوثيين لقطع الإمدادات الإيرانية عنهم عدم التردد لحظة والإستماع لما تمليه علينا هذه المنظمة الظالمة وكان ينبغي إكمال تحريرها ووضع العالم أمام الأمر الواقع فهذا العالم لا يحترم الا القوي بدليل تكريسهم للظلم من خلال فيتوا الدول العظمى لما يتمتعون به من قوة أما الآن فلا يسعنا الا أن ندعوا الله أن ينصر قيادتنا ويسدد خطاهم.

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