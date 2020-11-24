جامعة الدول العربية: هجوم جدة مدان ومرفوض بكل المقاييس

المواطن - واس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابياً ومداناً ومرفوضاً بكل المقاييس.

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