جامعة الملك خالد تنظم ندوة الملك سلمان رؤية ومنجزات

المواطن - حسن عسيري - أبها

تنظم جامعة الملك خالد، ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، مساء اليوم الأربعاء، ندوة “الملك سلمان.. رؤية ومنجزات”، برعاية رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وتقام الندوة عند الساعة التاسعة عن بعد حيث يتم التسجيل للحضور من خلال الرابط هنا ويشارك فيها أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد الدراسات العليا بالجامعة ومشرف كرسي الملك خالد للبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد آل فائع للحديث في محور تاريخ الملك سلمان ومنجزاته، فيما تتناول محور المرأة والتنمية في عهد الملك سلمان وكيلة الجامعة الأستاذة الدكتورة خلود أبو ملحة، وسيستعرض مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية وأستاذ الأدب والنقد المشارك بالجامعة الدكتور عبدالرحمن المحسني محور الثقافة.

كما سيسلط الأستاذ المساعد بكلية علوم الحاسب الآلي والمشرف على إدارتي تقنية المعلومات والأمن السيبراني الدكتور محمد الصقر الضوء على محور التقنية والتحول الرقمي في المملكة، ويدير الندوة أستاذ الأدب والنقد المساعد ووكيل كلية العلوم والآداب بمحايل عسير للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور صالح السهيمي.

يذكر أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من البرامج التي تقدمها الجامعة في الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية.

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