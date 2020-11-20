جدول أعمال اليوم الأول من قمة العشرين في الرياض

المواطن - الرياض

تنطلق غدًا في الرياض قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي تستمر على مدى يومين.

وقد تم الاتفاق على أن تعقد القمة افتراضيًّا هذا العام؛ بسبب الظروف التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا وما فرضته من ظروف إغلاق في كثير من الدول.

جدول أعمال اليوم الأول من قمة العشرين:

وسوف تنطلق قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في الرابعة مساء بتوقيت المملكة بكلمة افتتاحية يلقيها خادم الحرمين الشريفين.

وفي السابعة إلا ربعًا تبدأ الأحداث الجانبية التي يتم فيها مناقشة الاستعداد لجائحة كورونا والاستجابة لها في إطار مجموعة العشرين.

يذكر أن هذه هي القمة الثانية التي ترأسها السعودية خلال العام الجاري بعد قمة مارس الاستثنائية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين لبحث آثار جائحة كورونا.

وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها قمتان لقادة مجموعة العشرين تحت رئاسة دولة واحدة.

أهمية قمة العشرين:

ويعد هذا الاجتماع من أقوى منتديات النقاش لصانعي القرار في العالم، وتحمل قمة هذا العام أهمية أكبر، حيث يتطلع العالم إلى جهود مجموعة العشرين في حماية الأرواح وسبل العيش والمساعدة في التعافي ما بعد الجائحة، وسيتطرق قادة مجموعة العشرين أيضًا إلى معالجة قضايا من شأنها أن تمهد الطريق نحو تعاف أكثر شمولية واستدامة ومتانة ووضع الأسس لمستقبل أفضل.

أهداف رئاسة المملكة مجموعة العشرين:

وتركز أهداف رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين على تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.

وستركز قمة قادة مجموعة العشرين على تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة، وإيجاد طرق لاستعادة النمو وبناء مستقبل أفضل بحيث تكون الشمولية والمتانة والاستدامة في صميمه.

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