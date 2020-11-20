جستنيه يتوقع بطل الدوري ويصدم الأهلي قبل لقاء الشباب

المواطن - محمد سمعه

توقع الناقد الرياضي عدنان جستنيه، بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، كما وجه صدمة للنادي الأهلي، قبل مواجهة الشباب في الجولة الخامسة من الدوري يوم الاثنين المقبل.

عدنان جستنيه : الأفضلية ستكون لنادي الشباب في مباراته امام الأهلي .

سوالف رياضية… pic.twitter.com/W2ssG7eMyU — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 20, 2020

وتحدث جستنيه لقناة 24 الرياضية اليوم الجمعة قائلًا: “الشباب سيفوز على الراقي، والراقي يعتمد على عمر السومة فقط، ومحترفي الشباب على أعلى مستوى، لا يجب أن نقلل من قدر وقيمة الشباب بالموسم الحالي”.

السومة يُمكن إيقافه بهذه الطريقة !

وأضاف جستنيه: “أي دفاع يستطيع إيقاف خطورة السومة، الذي ينتظر فقط الحصول على العرضيات والكرات الطويلة من صناع اللعب”.

وتابع الناقد الرياضي: “الشباب سيكون بطل الدوري بالموسم الحالي على حساب الهلال، وكما قلت الليث سيفوز على الأهلي”.

أفضلية للشباب ضد الأهلي في مباريات نوفمبر:

وحقق نادي الشباب نتائج إيجابية ضد الراقي في شهر نوفمبر خلال مواجهات الفريقين في بطولة الدوري، حيث فاز الشباب في 3 مباريات من أصل 10 وفاز الراقي في مباراتين، وكان التعادل حاضرًا بينهما في خمس مواجهات.

وكان موسم 1977/ 1978 شهد تحقيق الراقي أكبر نتيجة في مواجهاته مع الشباب في نوفمبر، حيث فاز الراقي بثلاثية لهدف. وبعصر الاحتراف، تقابل الراقي ضد الشباب في مباراتين بشهر نوفمبر حيث كانت الأولى بموسم 2013/ 2014 وفاز الشباب فيها بهدف نظيف، أما المواجهة الأخرى التي أُقيمت في نوفمبر 2015 شهدت تعادلًا إيجابيًّا بين الفريقين. ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مباراة الأهلي والشباب، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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